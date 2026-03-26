Projection débat à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé
mercredi 14 octobre 2026 · Bagnac-sur-Célé
Informations pratiques
Bagnac-sur-Célé
Projection débat à Bagnac-sur-Célé
Salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET ou Plan Climat) est un document stratégique qui permet de planifier et coordonner la transition écologique sur un territoire.
Après une première version sur la période 2019-2025 qui a permis de consolider une culture de la transition écologique à l’échelle locale, le GRAND-FIGEAC engage la révision de ce Plan par une concertation préalable pour associer tous les publics à son élaboration vers une version au service d‘un territoire plus resilient, plus durable et toujours plus dynamique !
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET ou Plan Climat) est un document stratégique qui permet de planifier et coordonner la transition écologique sur un territoire.
Après une première version sur la période 2019-2025 qui a permis de consolider une culture de la transition écologique à l’échelle locale, le GRAND-FIGEAC engage la révision de ce Plan par une concertation préalable pour associer tous les publics à son élaboration vers une version au service d‘un territoire plus resilient, plus durable et toujours plus dynamique !
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Salle des fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 11 22 76
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English :
The Territorial Climate-Air-Energy Plan (PCAET or Climate Plan) is a strategic document used to plan and coordinate the ecological transition within a given territory.
Following an initial version covering the 2019–2025 period, which helped consolidate a culture of ecological transition at the%local level, GRAND-FIGEAC is undertaking a revision of this Plan through preliminary consultations to involve all stakeholders in its development, with the goal of creating a version that promotes a more resilient, sustainable, and increasingly dynamic region!
L’événement Projection débat à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Figeac
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