Projection-débat du film Flow, Cinéma de Langeais, Langeais
vendredi 2 octobre 2026 · Cinéma de Langeais · Langeais
Informations pratiques
Projection-débat du film Flow Vendredi 2 octobre, 20h00 Cinéma de Langeais Indre-et-Loire
tout public à partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’offre à eux… La projection sera suivie d’un échange avec Camille Brunel, romancier très engagé dans la cause animale (Éloge de la baleine, La Guérilla des animaux …).
Son dernier roman, Un Phare sous l’océan, pose une question brûlante : lorsque les pôles auront fondu, que penseront les dauphins de nos mondes engloutis ?
Cinéma de Langeais place Léon Boyer Langeais, 37130 Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 12 53 Projection-débat du film Flow, animée par l’auteur et critique de cinéma Camille Brunel
Biblis en folie 2026
©Camille Brunel
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