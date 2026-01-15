Projection-débat Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Projection-débat Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon lundi 10 août 2026.
Projection-débat
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Le procès de Nuremberg en présence de son réalisateur Christian Delage (2006, 90 min).
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
The Nuremberg Trial with director Christian Delage (2006, 90 min.).
