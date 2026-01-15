Projection-débat Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Projection-débat

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Le procès de Nuremberg en présence de son réalisateur Christian Delage (2006, 90 min).

.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nuremberg Trial with director Christian Delage (2006, 90 min.).

L’événement Projection-débat Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon