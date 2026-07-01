Projection-débat, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud
mardi 21 juillet 2026 · Parc municipal de Chamborigaud · Chamborigaud
Informations pratiques
Projection-débat Mardi 21 juillet, 21h30 Parc municipal de Chamborigaud Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Parc municipal de Chamborigaud Route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 95 54 45 »}, {« type »: « email », « value »: « muriel.biton@gmail.com »}]
Autour du film Mémoires de la montagne, de Muriel Biton. Conférence animée par Marie-Lucie Dumas sur le thème “L’oralité qui participe à la fabrique de l’histoire en Cévennes”.
À voir aussi à Chamborigaud (Gard)
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