Projection-débat, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

Informations pratiques

Projection-débat Mardi 21 juillet, 21h30 Parc municipal de Chamborigaud Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

Parc municipal de Chamborigaud Route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 95 54 45 »}, {« type »: « email », « value »: « muriel.biton@gmail.com »}]

Autour du film Mémoires de la montagne, de Muriel Biton. Conférence animée par Marie-Lucie Dumas sur le thème “L’oralité qui participe à la fabrique de l’histoire en Cévennes”.