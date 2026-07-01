UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamborigaud

Projection-débat, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

mardi 21 juillet 2026 · Parc municipal de Chamborigaud · Chamborigaud

Projection-débat, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Parc municipal de Chamborigaud
Adresse
Route de Villefort, 30530 Chamborigaud
Ville
30530 Chamborigaud
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Projection-débat Mardi 21 juillet, 21h30 Parc municipal de Chamborigaud Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

Parc municipal de Chamborigaud Route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 95 54 45 »}, {« type »: « email », « value »: « muriel.biton@gmail.com »}]
Autour du film Mémoires de la montagne, de Muriel Biton. Conférence animée par Marie-Lucie Dumas sur le thème “L’oralité qui participe à la fabrique de l’histoire en Cévennes”.

À voir aussi à Chamborigaud (Gard)