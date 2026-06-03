L’exposition retrace l’ensemble de la carrière artistique de Camille Vivier

à travers un parcours thématique réunissant une dizaine de séries et près d’une centaine d’œuvres : tirages gélatino-argentiques et numériques, Polaroïds, ainsi que des œuvres conçues spécialement pour l’exposition, dont certaines jouent avec les échelles et les dispositifs de présentation.

Broadway By Light | Projeté en copie neuve 35 millimètres

10 minutes, 1958

Réalisation William Klein, production Argos films

Alors que William Klein venait de publier New-York, Alain Resnais, par l’entremise de Chris Marker, lui conseille de se consacrer à un film. Klein loue alors une caméra 16 mm et se procure de la Kodachrome. Puis il arpente, la nuit, les trottoirs lumineux de la 42erue et de Broadway. Anatole Dauman, finalisant la production, apposera les noms de Marker et Resnais au générique pour les besoins du CNC.

« Je trouvais que les enseignes et leurs cycles animés étaient déjà du cinéma. Je les ai filmés et montés ensemble et j’ai cherché une musique avec Maurice Le Roux. Et c’est devenu Broadway by Light, un film abstrait. Mon premier film ». Premier film, et sans doute aussi premier film pop, ce ready-made cinématographique signale dès le début l’attrait de Klein pour le recyclage de la culture visuelle populaire, pour l’affiche, la « réclame ».

« Chaque soir, au centre de New York, un jour artificiel se lève. (…) Ce jour a ses habitants, ses ombres, ses mirages, ses cérémonies. Il a aussi son soleil… » Chris Marker (Argos Films)



Extrait du Magazine des Arts

5 minutes, 1959

Cet extrait du Magazine des Arts donne la parole à William Klein, alors qu’il revient d’un voyage à Moscou. Âgé alors de trente-trois ans, il a déjà publié ses livres New-York et Rome, et son premier film Broadway by Light vient de sortir.

1959 est l’année d’un relatif dégel entre les USA et l’Union Soviétique, sur fond de propagande idéologique feutrée des deux côtés. C’est l’année du « Kitchen Debate », entre Nixon et Khrouchtchev, des tournées soviétiques de « Jazz Ambassadors » tels que Duke Ellington, ou encore de l’exposition américaine à Moscou.

Les artistes visuels ne sont pas en reste, et William Klein a lui aussi profité de cette ouverture pour participer aux échanges culturels. Son prochain livre, Moscou, qui paraîtra en 1964, a sans doute trouvé son élan lors de ce voyage.

William Klein Aux grands magasins

45 minutes, 1964

Réalisation William Klein, série Les femmes aussi

Eliane Victor, pionnière de la télévision documentaire et créatrice de la série Les femmes aussi en 1964, a renouvelé, de l’intérieur, le regard porté sur la condition féminine par la très « Gaullienne » ORTF.

En proposant à William Klein ce reportage atypique, avec comme médiatrice la personnalité de Simone Signoret, star engagée à gauche, elle va plus loin dans l’audace.

Klein n’est pas en reste, et il se saisit de cette commande pour créer un film personnel très libre dans les allées du grand magasin « le Printemps ».

Reportage franc-tireur pour l’époque, Simone Signoret y engage librement la conversation avec les clientes, abordant des sujets liés à la féminité, à la classe sociale, à l’argent, au couple. Un film formellement, politiquement, et sociologiquement novateur pour la télévision, qui contient déjà les engagements à venir de William Klein.

Il s’y montre cependant dénué d’ironie, et sa caméra surprend par sa distance attentive et respectueuse, comme l’est elle-même Simone Signoret.

« Je ne fais plus rien de ce que font les autres femmes… il y a des années que je n’achète plus les casseroles. Pourtant devant les problèmes on n’est pas tellement différentes. On en parle toutes pratiquement de la même façon » (Simone Signoret)

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc.» cette première séance vous invite à découvrir deux films des débuts de Klein en tant que Cinéaste, associés à une archive inédite de l’INA.

Le mercredi 10 juin 2026

de 18h30 à 19h30

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T18:30:00+02:00_2026-06-10T19:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-des-films-de-william-klein-broadway-by-light-et-aux-grands-magasins/ +33144787500 info@mep-fr.org



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