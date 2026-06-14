Projection des films Eldridge Cleaver, Black Panther et Le schisme noir : Malcolm X, de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris vendredi 19 juin 2026.

Le schisme noir : Malcom X

Courtesy fonds Neuf Cinq, 12 minutes, 1965

Ce film fait partie des reportages réalisés pour l’émission Cinq colonnes à la une. Ces premiers reportages de William Klein pour l’ORTF, étaient parfois commentés par la rédaction du magazine, comme ici par Jacques Sallebert.

À Harlem, Alors que Malcolm X vient d’être assassiné le 21 février 1965, JAMES X, le prédicateur qui lui a succédé, est interviewé par William Klein.

Il révèle les prédictions d’Elijah Mohamed, et la « traîtrise » de Malcolm X, qui se serait éloigné du séparatisme prôné par la ligne dure du parti des Black Muslims.

Elridge Cleaver, Black Panther

70 minutes,1969

1969, à Alger devenue la « Mecque des révolutionnaires », William Klein réalise un portrait d’Eldridge Cleaver, le « Ministre de l’Information » du mouvement Black Panthers. William Klein filme ainsi au quotidien les différentes prises de paroles et déclarations du leader en exil. Ce portrait dépasse le film politique, tant Klein garde toujours une certaine distance devant la personnalité de Cleaver. Il en ressort un tableau historique général, dépassant l’engagement révolutionnaire individuel. Le tournage s’est fait en quatre jours et quatre nuits, avec un excédent de pellicule prévu pour le tournage du Festival Panafricain d’Alger.

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc.», cette séance vous invite à découvrir deux films de William Klein : Le schisme noir : Malcolm X et Eldridge Cleaver, Black Panther.

Le vendredi 19 juin 2026

de 18h15 à 18h45

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T21:15:00+02:00

fin : 2026-06-19T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T18:15:00+02:00_2026-06-19T18:45:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-des-films-eldridge-cleaver-black-panther-et-le-schisme-noir-malcolm-x-de-william-klein/



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