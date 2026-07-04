Informations pratiques

Le business et la mode

15 minutes, 1962

Réalisation William Klein

Un reportage sans complaisance sur la fascination exercée par la haute couture française sur les Américain·es, et sur les liens commerciaux très étroits existants entre les deux pays dans le domaine de la mode. Ce reportage pour l’ORTF a été réalisé à l’occasion de la présentation de la deuxième collection d’Yves Saint-Laurent.

Qui êtes-vous Polly Maggoo ?

98 minutes, 1966

Réalisation William Klein

Film projeté en 35mm

Dans la série imaginaire d’émissions Qui êtes-vous ?, Polly Maggoo est le pseudo portrait du top-model.

Dans ce premier long-métrage, William Klein s’amuse à créer un faux reportage, avec l’humour satirique dévastateur qu’on lui connait. Le personnage central de Polly, incarnée par le modèle Dorothy McGowan, attire sur elle les convoitises et les ambitions du petit monde qui grenouille dans l’univers de la mode et des médias. Klein, qui vient de claquer la porte de la télévision française, et qui cessera peu après de travailler pour Vogue, règle ainsi ses comptes au passage sur ces milieux qu’il connait bien. Il y épingle pêle-mêle la star de presse mondaine et ses suiveurs snobs, les journalistes de télévision (Philippe Noiret et Jean Rochefort), le prince régnant sur un royaume d’opérette qui veut épouser Polly, le créateur de robes importables en métal…

Plusieurs personnalités réelles de l’époque ont dû, à juste titre, se sentir visées par la carricature du film. Tout en étant visuellement lié à l’effervescence des sixties, le film est toujours actuel et corrosif aujourd’hui.

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc. », cette séance vous invite à (re)découvrir les films « Qui êtes-vous Polly Maggoo ? » et « Le business et la mode ».

Le samedi 18 juillet 2026

de 17h30 à 19h30

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T20:30:00+02:00

fin : 2026-07-18T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T17:30:00+02:00_2026-07-18T19:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-des-films-qui-etes-vous-polly-maggoo-et-le-business-et-la-mode-de-william-klein/



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