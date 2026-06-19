PROJECTION Dis pas de bêtises Aubusson
PROJECTION Dis pas de bêtises Aubusson samedi 27 juin 2026.
Aubusson
PROJECTION Dis pas de bêtises
50 Grande Rue Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le cinéma Le Colbert propose une projection en présence du réalisateur, Vincent Glenn.
Au commencement, il y a eu une opération du coeur qui a mal tourné. De là est né ce film qui s’est écrit comme une tragi-comédie entraînant un père et son fils dans un voyage vers une destination inconnue. Une escapade qui arpente la mémoire, le film noir, le parcours d’un homme qui a toute sa vie joué avec les ombres et les lumières. Un hommage au grand directeur de la photo Pierre-William Glenn.
Diplômé de l’école nationale Louis Lumière en 1989, Vincent Glenn a depuis réalisé 11 films documentaires et un film de fiction. Il a co-fondé des coopératives de diffusion et de production. Il est auteur de plusieurs ouvrages.
Durée 80 minutes .
50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement PROJECTION Dis pas de bêtises Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin
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