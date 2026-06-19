Aubusson

PROJECTION Dis pas de bêtises

50 Grande Rue Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le cinéma Le Colbert propose une projection en présence du réalisateur, Vincent Glenn.

Au commencement, il y a eu une opération du coeur qui a mal tourné. De là est né ce film qui s’est écrit comme une tragi-comédie entraînant un père et son fils dans un voyage vers une destination inconnue. Une escapade qui arpente la mémoire, le film noir, le parcours d’un homme qui a toute sa vie joué avec les ombres et les lumières. Un hommage au grand directeur de la photo Pierre-William Glenn.

Diplômé de l’école nationale Louis Lumière en 1989, Vincent Glenn a depuis réalisé 11 films documentaires et un film de fiction. Il a co-fondé des coopératives de diffusion et de production. Il est auteur de plusieurs ouvrages.

Durée 80 minutes .

50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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L’événement PROJECTION Dis pas de bêtises Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin