Informations pratiques

Lignières

Projection-documentaire Haut les filles

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Projection-documentaire Haut les filles de François Armanet. Un film dans l’air du temps où l’effervescence de la scène rock féminine croise le mouvement #MeToo.

En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock, des femmes puissantes réinventent le corps, le désir, l’apparence, à contre-courant de tous les codes sur la beauté, le vêtement, la décence et le genre.

Film d’1h20 avec Jeann Added, Brigitte Fontaine, Imany, Charlotte Gainsbourg, Françoise Hardy… .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

Screening of the documentary Haut les filles by François Armanet. A timely film in which the vibrancy of the female rock scene intersects with the #MeToo movement.

L’événement Projection-documentaire Haut les filles Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES