Projection-documentaire Haut les filles Lignières
vendredi 18 septembre 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Projection-documentaire Haut les filles
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Projection-documentaire Haut les filles de François Armanet. Un film dans l’air du temps où l’effervescence de la scène rock féminine croise le mouvement #MeToo.
En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock, des femmes puissantes réinventent le corps, le désir, l’apparence, à contre-courant de tous les codes sur la beauté, le vêtement, la décence et le genre.
Film d’1h20 avec Jeann Added, Brigitte Fontaine, Imany, Charlotte Gainsbourg, Françoise Hardy… .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
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English :
Screening of the documentary Haut les filles by François Armanet. A timely film in which the vibrancy of the female rock scene intersects with the #MeToo movement.
L’événement Projection-documentaire Haut les filles Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES
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