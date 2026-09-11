Informations pratiques

Projection du docu-fiction « Le serment de Cyriaque » en présence du réalisateur Samedi 19 septembre, 19h00 Cinéma Les 3 Luxembourg Paris

tarif normal 12€ ; tarif enfant 6€ ; tarif étudiant 8,60€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Le docu-fiction d’Olivier Bourgeois projeté au cinéma Les 3 Luxembourg à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026

À l’occasion des JEP, l’association Evi Art Care, en partenariat avec le cinéma Les 3 Luxembourg, organise une projection exceptionnelle du docu-fiction Le Serment de Cyriaque, en présence de son réalisateur Olivier Bourgeois.

À travers l’histoire des femmes et des hommes qui ont risqué leur vie pour protéger les collections du Musée national d’Alep pendant la guerre en Syrie, le film pose une question essentielle : que sommes-nous prêts à faire pour préserver la mémoire et le patrimoine de l’humanité lorsqu’ils sont directement menacés ?

Cinéma Les 3 Luxembourg 67 Rue Monsieur le Prince, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 46 33 97 77 https://www.lestroisluxembourg.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestroisluxembourg.com/reserver/F637949/D1789837200/VF/269615/ »}]

Le docu-fiction d’Olivier Bourgeois projeté au cinéma Les 3 Luxembourg à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026

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