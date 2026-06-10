Projection du documentaire « Sketches of Myahk » Rare Gallery Paris
Projection du documentaire « Sketches of Myahk » Rare Gallery Paris mercredi 24 juin 2026.
Rare Gallery Paris 4 Le Petit Centre Culturel de Paris propose une projection du film documentaire Sketches of Myahk en présence du réalisateur Koichi Onishi.
A 300 km au sud d’Okinawa, sur les îles de Miyako, les gens, pendant des
siècles, ont chanté leur histoire ; une histoire faite de souffrances et des
difficultés particulières vécues sous le joug des lourds impôts locaux.
Et c’est ainsi qu’ils ont gardé vivante la foi dans leurs Dieux, que des
femmes chamanes continuent de prier et chanter sur des sites sacrés appelés
Utaki.
Ces chants sont à l’origine d’une florissante et vibrante tradition
musicale.
Mais cette précieuse racine de la culture japonaise est actuellement en voie
de disparition avec le changement des styles de vie.
Ce film, qui capte la culture si particulière des îles Miyako, ainsi que la
vitalité et la vivacité de ses insulaires, a été un hit au Japon, avec une
audience inhabituelle pour un film documentaire.
Le film a été montré pour la première fois au public à Miyako en 2011, puis
est sorti dans les salles en 2012.
Depuis, il continue d’être projeté sans interruption dans plus de 300 salles
aussi bien publiques que privées, et a été vu par plus de 40 000 personnes.
Venez nombreux découvrir son film et échanger avec lui !
Projection du documentaire « Sketches of Myahk » en présence du réalisateur Koichi Onishi, sur les traditions et rituels chantés et portés par les femmes dans ces îles du Sud du Japon.
Le mercredi 24 juin 2026
de 20h00 à 22h00
payant
10 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00
Rare Gallery 17, rue François Miron 75004 Paris
https://raregalleryparis4.fr/
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