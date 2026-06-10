Rare Gallery Paris 4 Le Petit Centre Culturel de Paris propose une projection du film documentaire Sketches of Myahk en présence du réalisateur Koichi Onishi.

A 300 km au sud d’Okinawa, sur les îles de Miyako, les gens, pendant des

siècles, ont chanté leur histoire ; une histoire faite de souffrances et des

difficultés particulières vécues sous le joug des lourds impôts locaux.

Et c’est ainsi qu’ils ont gardé vivante la foi dans leurs Dieux, que des

femmes chamanes continuent de prier et chanter sur des sites sacrés appelés

Utaki.

Ces chants sont à l’origine d’une florissante et vibrante tradition

musicale.

Mais cette précieuse racine de la culture japonaise est actuellement en voie

de disparition avec le changement des styles de vie.

Ce film, qui capte la culture si particulière des îles Miyako, ainsi que la

vitalité et la vivacité de ses insulaires, a été un hit au Japon, avec une

audience inhabituelle pour un film documentaire.

Le film a été montré pour la première fois au public à Miyako en 2011, puis

est sorti dans les salles en 2012.

Depuis, il continue d’être projeté sans interruption dans plus de 300 salles

aussi bien publiques que privées, et a été vu par plus de 40 000 personnes.

Venez nombreux découvrir son film et échanger avec lui !

Projection du documentaire « Sketches of Myahk » en présence du réalisateur Koichi Onishi, sur les traditions et rituels chantés et portés par les femmes dans ces îles du Sud du Japon.

Le mercredi 24 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00

Rare Gallery 17, rue François Miron 75004 Paris

https://raregalleryparis4.fr/



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