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Projection du documentaire Visa al Paraíso de Lilian Liberman Bibliothèque Louise Michel Paris

Projection du documentaire Visa al Paraíso de Lilian Liberman Bibliothèque Louise Michel Paris

Projection du documentaire Visa al Paraíso de Lilian Liberman Bibliothèque Louise Michel Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Louise Michel

Adresse : 29 / 35 rue des Haies

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Une projection-débat proposée par l’association Gilberto Bosques.

En 1939, Gilberto Bosques Consul du Mexique en France, touché par la condition des Juifs et des opposants au régime nazi, s’engagea à sauver ces populations persécutées.

Une projection proposée par l’association Gilberto Bosques. Film en espagnol (Mexique) sous-titré français. Durée 1h50 min.

Programme complet des Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes 2026

Dans le cadre des semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026, venez voir et échanger autour d’une page méconnue de l’Histoire.
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies  75020 Paris
+33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/ https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/


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