Informations pratiques

A travers des entretiens, des témoignages, des rencontres, la mise en scène de situations particulières, aussi bien en extérieur qu’en intérieur, le documentaire Vous avez dit handicap ? donne à voir les analyses que les personnes handicapées font sur leur propre situation, à la frontière entre l’intime et le collectif : les stratégies cognitives développées pour parer aux difficultés du quotidien ; le handicap comme discrimination dans le monde du travail ; la résilience sensorielle (par quels canaux sensoriels compense-t-on l’absence ou la déficience de la vue notamment chez les malvoyants et malentendants)… ?

Des regards, des apparences, des attitudes se croisent en questionnant le spectateur. Que pouvons-nous dire de nos acceptations, de nos partages, de nos aptitudes à accepter l’autre tel qu’il est ? Que cachent la maladresse et la gêne d’une personne non handicapée face à une personne en situation de handicape, en termes de peurs, d’appréhension et de méconnaissance ?

Le documentaire, d’une durée de 60 minutes, a été réalisé par Federica Bertelli. Il clôt une trilogie de films documentaires sur les discriminations après Vous avez dit discriminations ? (Enjeux culturels, questions juridiques) et La diversité à l’œuvre (Enjeux des discriminations dans l’accès au travail).

Projection du documentaire « Vous avez dit handicap ? » réalisé par Federica Bertelli (association Les périphériques vous parlent), suivie d’un débat.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 18h15 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T21:15:00+02:00

fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T18:15:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00

Bar/restaurant de l’Eternel Solidaire 1 rue de la Solidarité 75019 Paris

+33140050567 chaos@lesperipheriques.org



Afficher la carte du lieu Bar/restaurant de l’Eternel Solidaire et trouvez le meilleur itinéraire

