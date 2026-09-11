Projection du documentaire « Vous avez dit handicap ? » Bar/restaurant de l’Eternel Solidaire Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Bar/restaurant de l’Eternel Solidaire · Paris
Informations pratiques
A travers des entretiens, des témoignages, des rencontres, la mise en scène de situations particulières, aussi bien en extérieur qu’en intérieur, le documentaire Vous avez dit handicap ? donne à voir les analyses que les personnes handicapées font sur leur propre situation, à la frontière entre l’intime et le collectif : les stratégies cognitives développées pour parer aux difficultés du quotidien ; le handicap comme discrimination dans le monde du travail ; la résilience sensorielle (par quels canaux sensoriels compense-t-on l’absence ou la déficience de la vue notamment chez les malvoyants et malentendants)… ?
Des regards, des apparences, des attitudes se croisent en questionnant le spectateur. Que pouvons-nous dire de nos acceptations, de nos partages, de nos aptitudes à accepter l’autre tel qu’il est ? Que cachent la maladresse et la gêne d’une personne non handicapée face à une personne en situation de handicape, en termes de peurs, d’appréhension et de méconnaissance ?
Le documentaire, d’une durée de 60 minutes, a été réalisé par Federica Bertelli. Il clôt une trilogie de films documentaires sur les discriminations après Vous avez dit discriminations ? (Enjeux culturels, questions juridiques) et La diversité à l’œuvre (Enjeux des discriminations dans l’accès au travail).
Projection du documentaire « Vous avez dit handicap ? » réalisé par Federica Bertelli (association Les périphériques vous parlent), suivie d’un débat.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 18h15 à 20h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T21:15:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T18:15:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00
Bar/restaurant de l’Eternel Solidaire 1 rue de la Solidarité 75019 Paris
+33140050567 chaos@lesperipheriques.org
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