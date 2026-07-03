Informations pratiques

Le film sera précédé d’une sélection de 17 publicités réalisées par William Klein pour différents annonceurs. Parmi lesquels Dim, Yves Saint-Laurent, Le Bourget, Lux, Fabergé, Kelton, Renault, la Pie qui Chante… Klein a réalisé de très nombreuses publicités qui lui permettaient de financer ses projets.

Cité des Chênes : Le Royal

Autre titre : Le café, microcosme de la cité

52 minutes, 1974

Ce film de William Klein est projeté pour la première fois. Film retrouvé, au format télévision de 52 minutes, il a été fait sur l’invitation de l’émission « cinéastes témoins de leur temps » et diffusé sur le petit écran le 2 septembre 1974.

Dans le cinéma de William Klein, ce documentaire se rapproche de sa « veine sociologique », que l’on trouve déjà dans son film Aux grands magasins. Le film questionne la massification de l’habitat et de la consommation, préoccupations que l’on retrouvera plus tard dans la comédie Le Couple Témoin. Nous sommes en 1974, et les cités, qui promettent un confort moderne, fleurissent dans les villes-nouvelles. Ici à Ermont, la Cité des Chênes est encore en cours de livraison, mais elle figure déjà fièrement sur les cartes postales.

C’est au Royal, le café-bar-PMU, que Klein va confronter sa caméra aux habitant·es, en recueillant de nombreuses réflexions sur la ville, l’urbanisme, le travail, l’argent. La cité est peut-être nouvelle, mais en tant qu’idéal de vie, les fissures apparaissent déjà ;

« Toutes les aires de jeu, les infrastructures qui manquent, il faut les faire, et abandonner cet état d’esprit de profit à tout prix. On construit le plus haut possible, le plus serré possible, mais on s’y emmerde là-dedans ! ».

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc.», cette séance vous invite à découvrir le film « Cité des Chênes : Le Royal ».

Le vendredi 10 juillet 2026

de 18h30 à 19h30

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-10T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T18:30:00+02:00_2026-07-10T19:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-cite-des-chenes-le-royal-de-william-klein/



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