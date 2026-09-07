Projection du film de Raphaël Pillosio, Les mots qu’elles eurent un jour (2025), Cinéma Les lumières Nanterre, Nanterre

Informations pratiques

Projection du film de Raphaël Pillosio, Les mots qu’elles eurent un jour (2025) Mardi 13 octobre, 20h30 Cinéma Les lumières Nanterre Hauts-de-Seine

3€50 la place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00

Projection du film Les mots qu’elles eurent un jour, suivie d’un débat avec des enseignants chercheurs de l’Université Paris Nanterre et dialogue avec la salle.

En 1962, Yann Le Masson filme la parole de militantes algériennes à leur sortie de prison en France. Plus de 50 ans après, alors que la bande son a disparu, le réalisateur Raphaël Pillosio part à la recherche de ces femmes.

Les mots qu’elles eurent un jour est un film-enquête qui raconte une histoire silencieuse ; un film-essai sur le cinéma qui figure leur disparition, et pour toujours, les garde vivantes.

Cinéma Les lumières Nanterre 49 rue Maurice Thorez, 92 000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

Projection du film Les mots qu’elles eurent un jour, suivie d’un débat avec le réalisateur [sous réserve] et des enseignants chercheurs de l’Université Paris Nanterre et dialogue avec la salle.

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