Projection du film de Sophie Comtet, La bascule d’un paysage, Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite, Aubervilliers

Informations pratiques

Projection du film de Sophie Comtet, La bascule d’un paysage Samedi 19 septembre, 16h00 Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez Canal Saint-Denis, la bascule d’un paysage, un projet filmique, photographique et d’écriture mené par Sophie Comtet Kouyaté, en collaboration avec Marie-Astrid Adam et toute l’équipe du Grand Village.

Débuté en 2019 et achevé en ce début d’année 2026, ce projet retrace une aventure humaine et artistique au cœur des transformations des rives du canal Saint-Denis et de ses habitants, dans un territoire en pleine mutation, notamment à l’approche des Jeux Olympiques et du Grand Paris.

Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite 5 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 11 04 60 https://www.crr93.fr/ Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite, est implanté à Aubervilliers et La Courneuve. Il propose un enseignement spécialisé en musique, danse et théâtre, de l’initiation à la préparation des études supérieures, et accompagne chaque année nombreux élèves dans leur parcours artistique.

Lieu de formation, de création et de diffusion, le conservatoire accueille tout au long de l’année concerts, spectacles, auditions, masterclasses et rencontres avec des artistes. Il contribue activement à la vie culturelle du territoire en développant de nombreux partenariats avec les établissements scolaires, les structures culturelles et les acteurs locaux.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CRR 93 Jack Ralite ouvre ses portes au public et invite les visiteurs à découvrir son patrimoine architectural, ses espaces d’enseignement et de pratique artistique, ainsi que la richesse des disciplines qui y sont enseignées. Cette journée est l’occasion de rencontrer les équipes, d’assister à des démonstrations et de mieux comprendre le rôle du conservatoire dans la transmission et le développement des pratiques artistiques.

Projection de **Canal Saint-Denis, la bascule d’un paysage**

©Sophie Comtet Kouyaté