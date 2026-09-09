Projection du film documentaire « La saga de la chimie à Clamecy, une épopée industrielle de plus d’un siècle » de Bernard Cougnot, Cinéma Casino, Clamecy

Informations pratiques

Projection du film documentaire « La saga de la chimie à Clamecy, une épopée industrielle de plus d’un siècle » de Bernard Cougnot Samedi 19 septembre, 20h00 Cinéma Casino Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

130 ans d’histoire industrielle à Clamecy, depuis les racines forestières du XIXe siècle jusqu’au site chimique moderne de Solvay, à travers les témoignages de ceux qui ont participé à cette aventure humaine et économique. Le documentaire durera 1h12 et se terminera avec un échange entre le public et les créateurs.

Cinéma Casino 41 Rte de Pressures, 58500 Clamecy, France Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

130 ans d’histoire industrielle à Clamecy, depuis les racines forestières du XIXe siècle jusqu’au site chimique moderne de Solvay, à travers les témoignages de ceux qui ont participé à cette aventure…

© Bernard Cougnot