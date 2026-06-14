Projection du film Faux-Semblants de David Cronenberg Maison Européenne de la Photographie Paris

Faux-Semblants

Réalisation David Cronenberg

Canada, États-Unis, 1989, 1 h 56 min.

VOSTF (Version originale en anglais)

À travers ses photographies, Camille Vivier compose des univers étranges et poétiques, où les corps, confrontés aux objets inanimés donnent lieux à des mises en scènes sensuelles teintées de fétichisme. Son travail puise dans des sources multiples, notamment le cinéma, du vieil Hollywood aux films d’épouvante et aux séries B. Elle y emprunte notamment l’artifice des décors et des ambiances mystérieuses créées par l’usage construit de la lumière et de la couleur.

Le cinéma de David Cronenberg entre particulièrement en résonnance avec cet imaginaire. Dans Faux-Semblants, le réalisateur explore les thèmes du double, de la métamorphose et de la confusion des identités à travers l’histoire de deux frères jumeaux gynécologues, Beverly et Elliot Mantle, interprétés par Jeremy Irons. Fusionnels jusqu’à l’obsession, les deux hommes voient leur équilibre basculer lorsqu’une actrice entre dans leur vie. Entre fascination clinique et dérive psychologique, le film déploie une esthétique froide et hypnotique qui fait écho aux tensions présentes dans l’œuvre de Camille Vivier. Fascinée par les « props » de cinéma, comme ces instruments gynécologiques horrifiques imaginés pour le film, sur lesquels elle a d’ailleurs réalisé une série photographique.

Cette projection s’inscrit dans un cycle de deux films conçu en résonance avec l’exposition Camille Vivier. Le second rendez-vous, Le Narcisse noir de Michael Powell et Emeric Pressburger, sera projeté le 11 juillet à 17 h.

En écho à l’exposition Camille Vivier, la MEP vous invite à la projection du film Faux-Semblants de David Cronenberg, un film culte cité par l’artiste parmi ses références, dont l’imaginaire trouble résonne avec le sien.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 21h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-faux-semblants-de-david-cronenberg/



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