Projection du film Food for Profit Cité Universitaire de Paris Paris jeudi 18 juin 2026.

Food for Profit est le premier long-métrage documentaire à exposer les liens entre l’industrie de la viande, le lobbying et les coulisses du pouvoir européen. Après la projection, un débat réunira l’équipe du film, un représentant du monde agricole et une chercheuse spécialiste des politiques alimentaires. Un cocktail aura lieu à la suite du débat.

L’échange aura lieu avec :

Lorenzo Mineo (trésorier de Eumans) ;

Giulia Innocenzi (metteuse en scène et journaliste protagoniste de FFP) ;

un.e chercheur.se sur les mutations de l’agroalimentaire (TBC) ;

Bertrand Thomas (agriculteur en Bretagne et vice-président en charge de INNOVAL DÉVELOPPEMENT) ;

éventuellement un.e autre personne d’INNOVAL (TBC).

Informations pratiques

Événement gratuit et ouvert à tous, à la Maison Victor Lyon de la Cité Universitaire.

Organisé par Aliénor Ballangé (IEA de Paris, chaire « Europe et démocratie » avec Sorbonne Université) avec le soutien de la Fondation Victor Lyon et de l’organisation citoyenne européenne Eumans.

Projection du film Food for Profit suivie d’un débat organisé par Aliénor Ballangé, chercheuse-résidente 2025-2026 de l’IEA de Paris (chaire « Europe et Démocratie avec Sorbonne Université ») et par Bertrand Cosson, directeur des maisons Victor Lyon, Garric, Honnorat et Maison de l’Ukraine et professeur à l’Université Paris Cité.

Le jeudi 18 juin 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T16:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00

Cité Universitaire de Paris 29, boulevard Jourdan 75014 Auditorium de la fondation Victor LyonParis

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/food-for-profit information@paris-iea.fr https://www.facebook.com/IEAdeParis/ https://www.facebook.com/IEAdeParis/



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