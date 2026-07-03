Projection du film « L’anniversaire de Charlotte » de William Klein, suivi du film « Zazie dans le métro » de Louis Malle Maison Européenne de la Photographie Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Maison Européenne de la Photographie · Paris
Informations pratiques
L’anniversaire de Charlotte
Réalisation William Klein, 25 minutes, 1974
Avec Charlotte Levy, Coline Sereau, Roland Topor.
« Un film super-huit-anar pour Kodak » (Charlotte)
Charlotte, douze ans, veut faire une fête d’anniversaire pour elle et ses ami·es mais elle n’a pas d’argent. Sa grande sœur (Coline Serreau) lui dit « la société nous vole, tu n’as qu’à voler toi-même ». Charlotte met ces bons conseils en pratique. Le film se termine avec une fête gigantesque.
Zazie dans le métro
Réalisation Louis Malle, conseiller artistique William Klein,
89 minutes, 1960.
Zazie dans le métro fait bien sûr ici écho au film de William Klein l’Anniversaire de Charlotte. Une même gouaille moqueuse se retrouve chez l’enfant-narratrice.
Zazie comme Charlotte, gambadent dans une ville théâtralisée, « cartoonisée », en poursuivant chacune une quête loufoque.
« On ne comprend rien à Zazie dans le métro si on ne se concentre pas sur la présence de William Klein au poste de conseiller artistique » disait Philippe Colin, assistant de Louis Malle sur Zazie dans le métro.
Pour son premier film en couleurs, Louis Malle a choisi d’adapter le roman de Raymond Queneau avec William Klein (lui-même admirateur de Queneau) en tant que collaborateur. Certaines séquences nocturnes évoquent Broadway by Light, le premier film de Klein, sorti deux ans auparavant.
Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc.», cette séance vous invite à découvrir le film de William Klein « L’anniversaire de Charlotte », suivi du film de Louis Malle « Zazie dans le métro ».
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 21h00
payant
De 0 à 14 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-lanniversaire-de-charlotte-de-william-klein-suivi-du-film-zazie-dans-le-metro-de-louis-malle/
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