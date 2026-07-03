Informations pratiques

19h-20h | Sublimer la catastrophe : feu, matière et référentialité de l’image – projection de Leçons de ténèbres de Werner Herzog

Giovanni Perolo

Projection de ce film qui sublime les événements et la matière dans

un champ d’investigation, suivi d’une discussion sur les limites du

regard et sur le rapport de référentialité entre les images et le monde

lui-même.

20h-21h | Échanges – Écologies du sublime : de la recherche à l’expérience

Assim Kalouaz, Giovanni Perolo ; modération de Charles Ménard

Peut-on créer des expériences qui suscitent le sublime ? Cette

conférence est l’objet d’une démarche de création adossée à la

recherche, où ce que la psychologie sait du sublime oriente directement

les choix de conception. Une circulation entre savoir et création qui

ouvre un langage commun, où les choix esthétiques peuvent se discuter,

se comparer et se transmettre entre disciplines qui décrivent souvent le

même phénomène avec des mots différents.

Cette projection se tient de le cadre de l’événement « Quand le ciel recule » – Exposition collective art-science

Wilde – Le Lieu | 4-6 rue François Miron, donnant sur la place baudoyer, Paris 4e

Du 1er au 12 juillet 2026

Entrée libre de 11h à 21h

L’exposition « Quand le ciel recule » et le programme associé sont co-organisés avec Wilde – Le Lieu, l’Université Paris-Saclay, le projet Résonances Art-Science Paris-Saclay, Le sas et l’Académie du Climat

Dans le cadre de l’exposition Quand le ciel recule, venez assister à la projection de Leçons de ténèbres de Werner Herzog suivit de la table ronde « Écologies du sublime : de la recherche à l’expérience ».

Le lundi 06 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T19:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://beacons.ai/quand_le_ciel_recule



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