Projection du film Leçons de ténèbres – Échanges sur le sublime Académie du climat Paris
lundi 6 juillet 2026 · Académie du climat · Paris
Informations pratiques
19h-20h | Sublimer la catastrophe : feu, matière et référentialité de l’image – projection de Leçons de ténèbres de Werner Herzog
Giovanni Perolo
Projection de ce film qui sublime les événements et la matière dans
un champ d’investigation, suivi d’une discussion sur les limites du
regard et sur le rapport de référentialité entre les images et le monde
lui-même.
20h-21h | Échanges – Écologies du sublime : de la recherche à l’expérience
Assim Kalouaz, Giovanni Perolo ; modération de Charles Ménard
Peut-on créer des expériences qui suscitent le sublime ? Cette
conférence est l’objet d’une démarche de création adossée à la
recherche, où ce que la psychologie sait du sublime oriente directement
les choix de conception. Une circulation entre savoir et création qui
ouvre un langage commun, où les choix esthétiques peuvent se discuter,
se comparer et se transmettre entre disciplines qui décrivent souvent le
même phénomène avec des mots différents.
Cette projection se tient de le cadre de l’événement « Quand le ciel recule » – Exposition collective art-science
Wilde – Le Lieu | 4-6 rue François Miron, donnant sur la place baudoyer, Paris 4e
Du 1er au 12 juillet 2026
Entrée libre de 11h à 21h
L’exposition « Quand le ciel recule » et le programme associé sont co-organisés avec Wilde – Le Lieu, l’Université Paris-Saclay, le projet Résonances Art-Science Paris-Saclay, Le sas et l’Académie du Climat
Dans le cadre de l’exposition Quand le ciel recule, venez assister à la projection de Leçons de ténèbres de Werner Herzog suivit de la table ronde « Écologies du sublime : de la recherche à l’expérience ».
Le lundi 06 juillet 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T19:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
https://beacons.ai/quand_le_ciel_recule
Afficher la carte du lieu Académie du climat et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026