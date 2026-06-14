Projection du film Muhammad Ali the Greatest et du documentaire Cassius Clay Champion du monde de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris samedi 20 juin 2026.

Cassius Clay Champion du monde

15 minutes, 1964

Peu après le match de boxe historique où Cassius Clay, à vingt-deux ans, remporta le championnat du monde poids-lourds contre Sonny Liston, William Klein réalise ce reportage pour l’émission de télévision Cinq colonnes à la une.

Déjà fasciné par la personnalité de Cassius Clay, qui deviendra bientôt Muhammad Ali, Klein s’intéresse autant aux prises de positions de celui-ci qu’aux requins du monde économique et politique blanc qui s’intéressent à lui. Certaines images de ce tournage seront intégrées par la suite au film Muhammad Ali the Greatest.



Muhammad Ali the Greatest

117 minutes, 1974

« En 1964, Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds. Une date dans l’histoire du sport, et surtout, une date dans la prise de conscience des Noirs aux USA. Cassius-Muhammad Ali faisait son entrée fracassante sur la scène américaine, prenant constamment le pays à rebrousse-poil, à contre-pied. Le premier champion noir à se déclarer libre. Cela lui a finalement coûté son titre, trois années de chômage forcé, et plusieurs millions de dollars. 10 ans après, le 30 octobre 1974, à Kinshasa, Zaïre, à 32 ans, il va se mesurer à l’imbattable démolisseur, Georges Foreman. Autour de ce premier championnat du monde en Afrique Noire, de cette aventure politico-économique montée par Mobutu, Au cours de cet invraisemblable happening planétaire, Ali, de martyr est devenu héros, a retrouvé sa gloire, sa couronne, sa légende. Qu’est devenu l’homme que Malcolm X tenait pour la personnalité noire la plus importante de notre époque ? Celui que Norman Mailer appelle « l’esprit du 20ème siècle, le prince des hommes de masse et de média ». » (William Klein)

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc.», cette séance vous invite à assister à la projection de Muhammad Ali the Greatest qui sera précédé du portrait Cassius Clay Champion du monde que Klein avait réalisé pour Cinq colonnes à la une.

Le samedi 20 juin 2026

de 17h30 à 19h45

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T17:30:00+02:00_2026-06-20T19:45:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-muhammad-ali-the-greatest-et-du-documentaire-cassius-clay-champion-du-monde-de-william-klein/



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