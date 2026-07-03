Informations pratiques

Narcisse Noir

Réalisation Michael Powell et Emeric Pressburger

D’après le roman de Rumer Godden

Angleterre, 1947, 100 min.

VO (Version originale en anglais)

Narcisse Noir investit les thèmes de la solitude et de la pulsion dans une atmosphère teintée d’une audace esthétique colorée. Le drame se déroule sur les contreforts de l’Himalaya. Une congrégation de religieuses britanniques s’établit dans un ancien harem pour y fonder un dispensaire. Rapidement, Deborah Kerr, dans le rôle de la Sœur Clodagh, s’oppose à Mr Dean, un agent anglais qui les aide à construire l’école. La solitude pèse sur ce paysage grandiose.

Michael Powell et Emeric Pressburger explorent à travers leurs personnages la tension dramatique entre spiritualité et sensualité. À travers ses photographies, Camille Vivier compose, elle aussi, un univers sensuel et inquiétant, où la beauté formelle éclaire un onirisme silencieux.

L’artificialité des visuels du fim entre en écho avec le travail de Camille Vivier : le film est entièrement tourné en studio, sous un éclairage contrôlé. La recherche chromatique prend une place importante grâce à l’usage précoce du Technicolor.

Cette projection s’inscrit dans un cycle de deux films conçus en résonance avec l’exposition Camille Vivier. Le premier rendez-vous, Faux-Semblants de David Cronenberg, est projeté le 25 juin.

En écho à l’exposition Camille Vivier, la MEP vous invite à la projection du film « Narcisse Noir », un film britannique culte cité par l’artiste parmi ses références, dont l’atmosphère mystique résonne avec son œuvre.

Le samedi 11 juillet 2026

de 17h00 à 18h40

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T21:40:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T17:00:00+02:00_2026-07-11T18:40:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-narcisse-noir-black-narcissus-de-michael-powell-et-emeric-pressburger/



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

