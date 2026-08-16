Informations pratiques

Au programme

de la soirée

18h : Visite guidée du parc Chapelle Charbon. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Films

. 3 courts-métrages réalisés en partenariat avec EGDO, Jardin des Traverses et Grajar

. Sauvages

Claude Barras

2024 / 1h27

Sur l’île de Bornéo, Keria vit avec son père dans un village aux alentours d’une plantation d’huile de palme. Cependant, l’arrivée d’Oshi, un bébé orang-outan dont la mère a été tuée par la milice surveillant la plantation, ainsi que de son cousin Selaï issu de la tribu des Penan, va changer son quotidien à jamais. Alors que les trois protagonistes se perdent dans la forêt, Keria va se reconnecter avec sa famille et découvrir les dangers auxquels la forêt ses habitant.es sont soumis.

Film choisi avec les enfants des centres de loisirs du 18e dans le cadre des actions de la Cité éducative.

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Sauvages » de Claude Barras.

Le samedi 29 août 2026

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T23:30:00+02:00

Parc Chappelle Charbon Rue du Pré 75018 Paris

https://cine-jardins.fr/samedi-29-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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