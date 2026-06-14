Projection du film The Little Richard Story de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris
Projection du film The Little Richard Story de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris mercredi 24 juin 2026.
The Little Richard Story
87 minutes, 1980, production OKO Munich.
« Dans ma série de super-Noirs de légende, c’est le troisième. Comme James Brown et Otis Redding, Richard sortait d’une petite ville du Sud en Georgie : Macon.
Dans les églises du coin, on voit des adolescentes et des grosses mémés qui chantent Glory Halleluia en hurlant à s’arracher la gorge. Little Richard a mis ce hurlement dans le rock. Mick Jagger et Paul McCartney, (etc) l’ont imité.
Richard avait ce génie de traduire en style scénique les modèles de son quartier, que nous ne connaissons pas. J’en ai retrouvé – son copain coiffeur, son premier groupe et d’autres – ils sont dans le film. Dans les années cinquante, l’explosion Richard a révolutionné le rock. Il était vraiment le King quand il est venu en Europe. Après, il s’est arrêté. Il avait des dettes invraisemblables envers le fisc alors, il est devenu ministre du culte. Le tournage était un roman, enfin c’était surtout pour moi une façon de parler de l’Amérique. » William Klein
Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc.», cette séance vous invite à découvrir le film The Little Richard Story.
Le mercredi 24 juin 2026
de 18h15 à 19h45
payant
De 0 à 14 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T21:15:00+02:00
fin : 2026-06-24T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T18:15:00+02:00_2026-06-24T19:45:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-the-little-richard-story-de-william-klein/
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