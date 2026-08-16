Informations pratiques

Au programme

de la soirée

16h : RDV au 14 rue Stendhal, Paris 20e, pour une visite guidée de la ferme de Charonne (Le Paysan Urbain).

17h : Promenade urbaine au départ de la ferme de Charonne (14 rue Stendhal, 75020), étape au jardin partagé du 56 rue Saint-Blaise, arrivée au Bois de Charonne.

18h30 : Visite guidée du Bois de Charonne. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Film

WALL-E

Andrew Stanton / 2008 / 1h38

XXVIIIe siècle, la Terre est devenue invivable. Wall-E, dernier robot en activité sur notre planète, compacte inlassablement des déchets laissés par les humains avec comme unique ami un cafard invincible. Mais alors qu’un robot beaucoup plus moderne nommé EVE atterrit sur terre, Wall-E voit son quotidien chamboulé par l’arrivée d’une âme sœur, à la recherche d’une preuve de vie sur terre et l’embarquant dans une aventure pour protéger le vivant et libérer l’humanité.

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Wall-E » de Andrew Stanton.

Le samedi 05 septembre 2026

de 16h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T23:30:00+02:00

Bois de Charonne 59, boulevard Davout 75020 Paris

https://cine-jardins.fr/samedi-05-09/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



Afficher la carte du lieu Bois de Charonne et trouvez le meilleur itinéraire

