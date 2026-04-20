Projection EL DISPUTADO Cinéma Le Lido Limoges

Limoges

Projection EL DISPUTADO

Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Ciné-Bambule et la CDNA vous invitent à la projection de EL DISPATADO de Eloy de la Iglesia un film rare et puissant à (re)découvrir.

La séance sera présentée par Diane Bracco, hispaniste et spécialiste de cinéma à l’Université de Limoges, et suivie d’un échange avec le public.

Informations complémentaires et réservations auprès du cinéma. .

Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 40 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection EL DISPUTADO

L’événement Projection EL DISPUTADO Limoges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Limoges Métropole