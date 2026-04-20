Projection EL DISPUTADO Cinéma Le Lido Limoges
Projection EL DISPUTADO Cinéma Le Lido Limoges jeudi 23 avril 2026.
Limoges
Projection EL DISPUTADO
Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Ciné-Bambule et la CDNA vous invitent à la projection de EL DISPATADO de Eloy de la Iglesia un film rare et puissant à (re)découvrir.
La séance sera présentée par Diane Bracco, hispaniste et spécialiste de cinéma à l’Université de Limoges, et suivie d’un échange avec le public.
Informations complémentaires et réservations auprès du cinéma. .
Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 40 79
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English : Projection EL DISPUTADO
L’événement Projection EL DISPUTADO Limoges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Limoges Métropole
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