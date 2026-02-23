Projection en musique – Mondes en commun, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Projection en musique – Mondes en commun Samedi 23 mai, 21h45 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Plongez dans un voyage visuel et sonore unique au cœur du jardin du musée départemental Albert-Kahn. Devant la serre, découvrez une projection exceptionnelle qui fait dialoguer les images historiques des Archives de la Planète avec les photographies des dix artistes contemporains présentés dans le cadre du festival Mondes en Commun. Une manière de faire se rencontrer les regards d’hier et d’aujourd’hui, pour interroger notre rapport au monde.

Pour accompagner cette traversée visuelle, le duo Météo Trance proposera une création musicale inédite. Leur performance live, entre ambient, jazz et musiques électroniques, tissera un fil sensible entre ces images aux esthétiques contrastées. Une bande-son pensée comme un pont entre les époques et les imaginaires.

Météo Trance

Météo Trance est un duo de musique électronique à la croisée de l’ambient, des explorations expérimentales, de la sono mondiale et du jazz. Leurs compositions mêlent textures synthétiques et paysages sonores organiques, puisant dans un catalogue climatique imprévisible. À partir de synthétiseurs modulaires d’instruments hybrides et traditionnels, ils façonnent des voyages sonores vers l’inconnu.

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Les collections du musée réunissent à la fois les collections du jardin, véritable musée en plein air, ainsi que les collections photographiques, filmiques (le plus grand fonds mondial d’autochromes) et objets. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Projection en musique « Mondes en commun »

© CD92/M. Bchainia