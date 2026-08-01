Projection en plein air du film “L’inspecteur aime la bagarre” de Jean Devaivre Fontenay-le-Comte
lundi 10 août 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Projection en plein air du film “L’inspecteur aime la bagarre” de Jean Devaivre
1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Terre-Neuve fait son Cinéma
Une ouverture sous les étoiles qui débutera à 21 h 30 avec la projection en plein air du film L’inspecteur aime la bagarre , réalisé par Jean Devaivre.
Installés sur l’esplanade du château, les spectateurs profiteront d’une véritable séance de cinéma à ciel ouvert dans un cadre Renaissance exceptionnel.
Une restauration légère, des rafraîchissements et une ambiance inspirée de la Renaissance accompagneront cette soirée inaugurale.
Installez-vous confortablement, des chaises seront disponibles sur place, mais vous êtes libres d’apporter les vôtres !
Accueil à partir de 20h45
Début de séance à 21h30 .
1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
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L’événement Projection en plein air du film “L’inspecteur aime la bagarre” de Jean Devaivre Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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