Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Projection en plein air du film “L’inspecteur aime la bagarre” de Jean Devaivre

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Terre-Neuve fait son Cinéma

Une ouverture sous les étoiles qui débutera à 21 h 30 avec la projection en plein air du film L’inspecteur aime la bagarre , réalisé par Jean Devaivre.

Installés sur l’esplanade du château, les spectateurs profiteront d’une véritable séance de cinéma à ciel ouvert dans un cadre Renaissance exceptionnel.

Une restauration légère, des rafraîchissements et une ambiance inspirée de la Renaissance accompagneront cette soirée inaugurale.

Installez-vous confortablement, des chaises seront disponibles sur place, mais vous êtes libres d’apporter les vôtres !

Accueil à partir de 20h45

Début de séance à 21h30 .

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

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L’événement Projection en plein air du film “L’inspecteur aime la bagarre” de Jean Devaivre Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin