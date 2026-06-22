Projection en VF de The Blues Brothers Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Projection en VF de The Blues Brothers

Cinéma Grand Ecran 3 Place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 14:00:00

fin : 2026-11-09

Date(s) :

2026-11-09

Dans le cadre du Camembert Jazz Festival

Film de John Landis (1980)

Film iconique des années 1980, ce long-métrage rassemble quelques grands noms de la musique noire-américaine et notamment du jazz (Cab Calloway, Ray Charles entre autres).

Avec une bande-son qui a marqué des générations, l’histoire des frères Jake et Elwood Blues traverse l’État de l’Illinois avec humour et fantaisie, à la recherche des musiciens qui ont constitué leur ancien groupe de musique Les Blues Brothers .

Un classique à ne surtout pas rater !! .

Cinéma Grand Ecran 3 Place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

As part of the Camembert Jazz Festival

L’événement Projection en VF de The Blues Brothers Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin