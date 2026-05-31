Projection et Jeu Quiz interactif, Médiathèque Municipale de Riscle, Riscle

Informations pratiques

Projection et Jeu Quiz interactif Jeudi 5 novembre, 20h00 Médiathèque Municipale de Riscle Gers

Gratuit, inscription souhaitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00

Synopsis

Alors que nos nuits n’ont jamais été aussi courtes, un éclairant tour d’horizon des découvertes scientifiques autour des troubles du sommeil et des alternatives de plus en plus nombreuses aux somnifères.

En cinquante ans, nous avons perdu en moyenne une heure et demie de sommeil par nuit. Le corps humain rechigne à s’adapter aux absurdités de la vie moderne : il se venge la nuit du stress, de la sédentarité, des horaires de travail décalés et des éclairages néfastes. Il en résulte une multiplication des troubles du sommeil, des nuits blanches en passant par l’apnée nocturne et la narcolepsie. Or bien dormir joue un rôle majeur dans la régulation du métabolisme. Le manque de sommeil augmente les risques d’obésité, de diabète ou même de la maladie d’Alzheimer, comme l’a démontré la chercheuse Maiken Nedergaard de l’université de Rochester. Car en sombrant dans les bras de Morphée, le cerveau se « purge » : il élimine des toxines et fait le tri dans ses apprentissages.

Voir le teaser du film

Réalisation : Thierry Robert, 2020

Production : Galaxie Presse – Arte

Film documentaire – Durée 1h25

La projection (1h24) sera suivie d’un QUIZ interactif : munissez vous de vos téléphone portable si vous souhaitez participer !

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Organisé dans le cadre de la 27ème édition du Mois du Film Documentaire, organisé par Images en Bibliothèques

Voir le teaser du Mois du Doc

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De juin à novembre 2026, de nombreux rendez-vous autour du sommeil seront proposés par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour avec les médiathèques communautaires d’Aire sur l’Adour, de Riscle et du Houga, et la Maison des familles et des 1000 premiers jours. Au programme, conférences, ateliers, projections…

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DORMIR A TOUT PRIX de Thierry Robert • Mois du Doc

Image adaptée de la jaquette du film par Mediariscle