Projection exceptionnelle du film “Les années 1950 à Retournac“ Espace Scénique La Filature Retournac

Informations pratiques

Retournac

Projection exceptionnelle du film “Les années 1950 à Retournac“

Espace Scénique La Filature 13 allée des platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Projection exceptionnelle du film “Les années 1950 à Retournac“ suivi d’un film montage de vidéos du Collège des années 1989 2000. Soirée proposée par l’APPR.

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Espace Scénique La Filature 13 allée des platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr

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English :

Special screening of the film *The 1950s in Retournac*, followed by a video montage featuring the middle school from 1989 to 2000. An event presented by the APPR.

L’événement Projection exceptionnelle du film “Les années 1950 à Retournac“ Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire