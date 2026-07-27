Projection exceptionnelle du film “Les années 1950 à Retournac“ Espace Scénique La Filature Retournac
samedi 19 septembre 2026 · Espace Scénique La Filature · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Projection exceptionnelle du film “Les années 1950 à Retournac“
Espace Scénique La Filature 13 allée des platanes Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Projection exceptionnelle du film “Les années 1950 à Retournac“ suivi d’un film montage de vidéos du Collège des années 1989 2000. Soirée proposée par l’APPR.
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Espace Scénique La Filature 13 allée des platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr
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English :
Special screening of the film *The 1950s in Retournac*, followed by a video montage featuring the middle school from 1989 to 2000. An event presented by the APPR.
L’événement Projection exceptionnelle du film “Les années 1950 à Retournac“ Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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