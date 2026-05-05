Projection Festival du Film Documentaire BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges
Projection Festival du Film Documentaire BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges jeudi 21 mai 2026.
Limoges
Projection Festival du Film Documentaire
BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:30:00
Date(s) :
2026-05-21
La Bfm vous propose un film issu de la compétition 2026 du Festival International du Film Documentaire. Le film proposé sera Les enfants sans terre , de René Ballesteros.
Synopsis: En France, Juan rêve de la mort d’une vieille inconnue. Plus tard, il apprend que sa mère biologique est décédée cette nuit-là. En Suède, Daniel découvre qu’il a été déclaré mort à la naissance. L’un et l’autre partent à la recherche de leur terre natale oubliée, dans le sud du Chili. .
BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English : Projection Festival du Film Documentaire
L’événement Projection Festival du Film Documentaire Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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