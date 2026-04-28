PROJECTION FILM ECHOS D’ESTIVES SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

PROJECTION FILM ECHOS D’ESTIVES

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le film Echos d’Estives retrace le parcours de deux étudiantes ingénieurs agronomes qui sont allées à la rencontre d’éleveurs transhumants sur la chaîne des Pyrénées.

La projection sera suivie d’une conférence avec les 2 étudiantes ainsi qu’avec une bergère de la vallée d’Aure.

Libre dans la limite des places disponibles. Pas de réservation.

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SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

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English :

The film Echos d’Estives retraces the journey of two agricultural engineering students who went to meet transhumant breeders in the Pyrenees.

The screening will be followed by a conference with the 2 students and a shepherdess from the Aure valley.

Free subject to availability. No reservation required.

L’événement PROJECTION FILM ECHOS D’ESTIVES Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-28 par Parc National des Pyrénées|CDT65