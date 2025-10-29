Informations pratiques

Lignières

Projection film musical Partir un jour

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-05 19:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Le monde est plus marrant et moins désespérant en chantant . Le film partir un jour en est la preuve. Film musical réalisé par Amélie Poulain, avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon… Cette projection est en écho à l’exposition actuelle visible aux Bains-Douches.

Projeté en 2024 pour l’ouverture du Festival de Cannes, cette comédie musicale, avec en tête d’affiche la chanteuse Juliette Armanet, retrace le parcours d’une femme quarantenaire de retour dans le village de son enfance. Ce petit bijou, réalisé par la castelroussine Amélie Bonnin, est porté par une bande originale composée par la chanteuse P.R2B, originaire de Bourges. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

The world is more fun and less hopeless when you sing. The film *Partir un jour* is proof of that. A musical directed by Amélie Poulain, starring Juliette Armanet, Bastien Bouillon, and others. This screening echoes the current exhibition on view at Les Bains-Douches.

L’événement Projection film musical Partir un jour Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES