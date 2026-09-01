Informations pratiques

Prayssac

Projection James et la pêche géante VF

6 Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

James et la Pêche géante, de Henry Selick, d’après Roald Dahl

À la mort de ses parents, James tombe sous la coupe de ses tantes, Éponge et Piquette, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage.Un soir, un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques.

Sans réservation.

James et la Pêche géante, de Henry Selick, d’après Roald Dahl

À la mort de ses parents, James tombe sous la coupe de ses tantes, Éponge et Piquette, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage.Un soir, un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques.

Sans réservation.

.

6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

James and the Giant Peach, by Henry Selick, based on the book by Roald Dahl

%After the death of his parents, James falls under the thumb of his aunts, Sponge and Piquette, two abominable women who enslave him.One evening, a mysterious figure gives him a bag filled with glow-in-the-dark crocodile tongues that have magical powers.

No reservations.

L’événement Projection James et la pêche géante VF Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot