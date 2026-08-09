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Projection : La Troisième Nuit de Daniel Auteuil Mémorial de la Shoah Paris

jeudi 10 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Projection : La Troisième Nuit de Daniel Auteuil Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Tarif : 5 / 3 euros</p><p class="text"><strong>- Plus d'informations -</strong></p><p class="text">Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d'un justificatif)</p><p class="text">Tarif gratuit pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et les - de 18 ans (sur présentation d'un justificatif)</p>

Août 1942. En pleine Occupation, le gouvernement de Vichy organise une rafle massive de Juifs étrangers. Gilbert Lesage, jeune fonctionnaire au Service social des étrangers, est chargé d’organiser une commission de criblage pour statuer sur le sort des Juifs arrêtés, tandis que l’abbé Alexandre Glasberg, humanitaire engagé, manœuvre pour les sauver. Pris entre la bureaucratie de Vichy et les réseaux d’entraide, ils vont devoir s’allier pour défier la machine d’État et risquer l’impensable pour arracher des vies au destin funeste qui leur est promis.

En présence du réalisateur.

En savoir +

AVANT-PREMIÈRE

France, fiction, 100 min, Films Velvet, Palatino Films, La Smala Productions, 2026.
Le jeudi 10 décembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Tarif : 5 / 3 euros

– Plus d’informations –

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-10T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-10T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/permanence-ou-nouvelles-formes-de-lantisemitisme +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial


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