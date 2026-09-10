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Projection « L’art dans l’espace public de Grand Paris Sud », Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay, Évry

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque universitaire d'Évry Paris - Saclay · Évry

Projection « L’art dans l’espace public de Grand Paris Sud », Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay, Évry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque universitaire d'Évry Paris - Saclay
Adresse
2 rue André-Lalande 91000 Évry-Courcouronnes
Ville
91000 Évry
Département
Essonne

Projection « L’art dans l’espace public de Grand Paris Sud » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’association Cinéam vous invite à découvrir son travail sur le territoire de l’agglomération et à plonger au cœur de l’histoire de cinq œuvres emblématiques installées dans l’espace public.
À travers un film documentaire, partez à la rencontre de ces créations et de leurs histoires, de Grigny à Évry-Courcouronnes, jusqu’au parc de la Faisanderie en forêt de Sénart :
– La Grande Borne — Architecte : Émile Aillaud
– Les Sculptures en forêt de Sénart
– La Dame du Lac — Artiste : Pierre Székely
– La Goutte d’eau — Artiste : Louis Molinari
– Le Signal — Artiste : Marta Pan
Une occasion unique de redécouvrir notre territoire à travers le regard des artistes et de mieux comprendre la place de l’art dans nos espaces de vie.

Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay 2 rue André-Lalande 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France
Projection

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