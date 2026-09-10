Projection « L’art dans l’espace public de Grand Paris Sud », Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay, Évry

Informations pratiques

Projection « L’art dans l’espace public de Grand Paris Sud » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’association Cinéam vous invite à découvrir son travail sur le territoire de l’agglomération et à plonger au cœur de l’histoire de cinq œuvres emblématiques installées dans l’espace public.

À travers un film documentaire, partez à la rencontre de ces créations et de leurs histoires, de Grigny à Évry-Courcouronnes, jusqu’au parc de la Faisanderie en forêt de Sénart :

– La Grande Borne — Architecte : Émile Aillaud

– Les Sculptures en forêt de Sénart

– La Dame du Lac — Artiste : Pierre Székely

– La Goutte d’eau — Artiste : Louis Molinari

– Le Signal — Artiste : Marta Pan

Une occasion unique de redécouvrir notre territoire à travers le regard des artistes et de mieux comprendre la place de l’art dans nos espaces de vie.

Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay 2 rue André-Lalande 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

Projection

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