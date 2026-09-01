Informations pratiques

Prayssac

Projection Le nom de la rose

6 Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 20:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud

En 1327, dans une abbaye bénédictine, plusieurs moines disparaissent mystérieusement

Le Nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud

En 1327, dans une abbaye bénédictine, plusieurs moines disparaissent mystérieusement. Le franciscain Guillaume de Baskerville, accompagné du jeune novice Adso de Melk, mène l’enquête.

L’histoire se déroule à une époque où l’Église, en pleine crise, voit son pouvoir spirituel et temporel contesté, tandis que l’Inquisition connaît son apogée.

Préparé avec soin pendant trois ans, ce thriller médiéval restitue au plus près l’atmosphère de son époque. Doté d’un budget de dix-neuf millions de dollars, il témoigne une nouvelle fois de l’engagement passionné de Jean-Jacques Annaud pour ses sujets.

Sans réservation.

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6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19

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English :

The Name of the Rose, by Jean-Jacques Annaud

In 1327, in a Benedictine abbey, several monks mysteriously disappear

L’événement Projection Le nom de la rose Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot