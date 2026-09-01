Informations pratiques

Prayssac

Projection Les Tontons flingueurs

6 Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner

Propriétaire d’une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire lorsqu’un télégramme l’appelle à Paris.

Il arrive à temps pour recueillir le dernier souffle de son ami d’enfance, Louis, dit le Mexicain , qui lui confie à la fois ses affaires douteuses et la garde de sa fille Patricia.

Pour Fernand, les ennuis ne font alors que commencer…

Sans réservation.

Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner

Propriétaire d’une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire lorsqu’un télégramme l’appelle à Paris.

Il arrive à temps pour recueillir le dernier souffle de son ami d’enfance, Louis, dit le Mexicain , qui lui confie à la fois ses affaires douteuses et la garde de sa fille Patricia.

Pour Fernand, les ennuis ne font alors que commencer…

Sans réservation.

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6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19

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English :

Les Tontons flingueurs, by Georges Lautner

As the owner of a small tractor factory, Fernand Naudin leads a quiet, uneventful life until a telegram summons him to Paris.

He arrives just in time to be at the deathbed of his childhood friend, Louis—known as “the Mexican”—who entrusts him with both his shady business dealings and the care of his daughter, Patricia.

For Fernand, the trouble is only just beginning…

No reservations.

L’événement Projection Les Tontons flingueurs Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot