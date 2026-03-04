Projection – Moi, Hector Berlioz, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Projection – Moi, Hector Berlioz Samedi 21 mars, 15h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 04.74.20.24.88

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T15:52:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T15:52:00+01:00

Projection

Moi, Hector Berlioz

Découvrez la vie trépidante d’Hector Berlioz grâce au film de Pierre Dupouey réalisé à l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur et tourné en partie au Musée Hector-Berlioz.

Une projection organisée dans le cadre du week-end Télérama.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Coll. et © Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère