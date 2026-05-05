Projection pour les petits (dès 3 ans) BFM Centre-ville (pôle enfance) Limoges

Limoges

Projection pour les petits (dès 3 ans)

BFM Centre-ville (pôle enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temps, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. .

BFM Centre-ville (pôle enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Projection pour les petits (dès 3 ans)

L’événement Projection pour les petits (dès 3 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole