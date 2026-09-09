Projection Princess Bride, Cineplanet, Alès

Informations pratiques

Projection Princess Bride Dimanche 4 octobre, 17h30 Cineplanet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T17:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:15:00+02:00

Fin : 2026-10-04T17:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:15:00+02:00

La Semaine Cévenole se tiendra du 28 septembre au 4 octobre à Alès et aura pour thématique «L’amour au Moyen-Âge». À cette occasion, Itinérances propose une projection au Cineplanet.

Princess Bride

Dimanche 4 octobre, 17h30 – Cineplanet

Gratuit

À voir en famille à partir de 8 ans – VF

États-Unis, 1987, 1h38

Réalisation : Rob Reiner

Interprétation : Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin

Dans le royaume imaginaire de Florin, le jeune Westley se lance dans une aventure semée d’embûches pour retrouver sa bien-aimée, la princesse Bouton d’Or, promise malgré elle à un autre. Entre duels d’escrime, pirates, géants, vengeance et humour, ce conte de fées revisite avec malice les récits de chevalerie et les grandes histoires d’amour. Un film familial, drôle et captivant, à découvrir ou redécouvrir ensemble.

Nombre de places limité / réservation possible

contact@itinerances.org – 04 66 30 24 26

Semaine Cévenole

Du 28 septembre au 4 octobre

+ d’infos : https://www.semaine-cevenole.fr/bientot-disponible/index.html

Cineplanet Place des Martyrs de la Résistance 30100 ALES Alès 30100 Gard Occitanie 04 28 70 58 34 https://cineplanet.fr https://www.facebook.com/CineplanetAles;https://x.com/CinePlanetAles [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 24 26 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@itinerances.org »}] [{« link »: « https://www.semaine-cevenole.fr/bientot-disponible/index.html »}]

Projection dans le cadre de la Semaine Cévenole