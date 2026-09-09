Projection Princess Bride, Cineplanet, Alès
dimanche 4 octobre 2026 · Cineplanet · Alès
Informations pratiques
Projection Princess Bride Dimanche 4 octobre, 17h30 Cineplanet Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T17:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:15:00+02:00
Fin : 2026-10-04T17:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:15:00+02:00
La Semaine Cévenole se tiendra du 28 septembre au 4 octobre à Alès et aura pour thématique «L’amour au Moyen-Âge». À cette occasion, Itinérances propose une projection au Cineplanet.
Princess Bride
Dimanche 4 octobre, 17h30 – Cineplanet
Gratuit
À voir en famille à partir de 8 ans – VF
États-Unis, 1987, 1h38
Réalisation : Rob Reiner
Interprétation : Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin
Dans le royaume imaginaire de Florin, le jeune Westley se lance dans une aventure semée d’embûches pour retrouver sa bien-aimée, la princesse Bouton d’Or, promise malgré elle à un autre. Entre duels d’escrime, pirates, géants, vengeance et humour, ce conte de fées revisite avec malice les récits de chevalerie et les grandes histoires d’amour. Un film familial, drôle et captivant, à découvrir ou redécouvrir ensemble.
Nombre de places limité / réservation possible
contact@itinerances.org – 04 66 30 24 26
Semaine Cévenole
Du 28 septembre au 4 octobre
+ d’infos : https://www.semaine-cevenole.fr/bientot-disponible/index.html
Cineplanet Place des Martyrs de la Résistance 30100 ALES Alès 30100 Gard Occitanie 04 28 70 58 34 https://cineplanet.fr https://www.facebook.com/CineplanetAles;https://x.com/CinePlanetAles [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 24 26 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@itinerances.org »}] [{« link »: « https://www.semaine-cevenole.fr/bientot-disponible/index.html »}]
Projection dans le cadre de la Semaine Cévenole
À voir aussi à Alès (Gard)
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