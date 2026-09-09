Projection : regards sur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine, Micro-Folie, Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Projection : regards sur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine 19 et 20 septembre Micro-Folie Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette sélection met en lumière la richesse et la diversité des collections de Nouvelle-Aquitaine. Des beaux-arts à la création contemporaine, en passant par les arts décoratifs, les patrimoines historiques, les traditions populaires et les arts vivants, elle invite à découvrir des œuvres, des savoir-faire et des récits qui témoignent de la vitalité artistique et culturelle du territoire.

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne, Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 72 45 80 14 https://www.coulonges-sur-lautize.fr Durant sa carrière d’architecte départemental des Deux-Sèvres, de 1923 à 1951, Julien Burcier a dessiné les plans d’écoles et de mairies, de salles de spectacle, bains-douches municipaux et marchés…

C’est en 1932 qu’il réalise ceux des bains-douches de Coulonges, construits par les entreprises de Hubert Bagnariol et Jean Murat.

L’entrée centrale ouvre sur un vestibule d’attente et sépare l’espace réservé aux femmes à gauche de celui des hommes à droite, équipé de trois douches et deux bains. Des WC, une réserve à charbon, une chaudière et un bassin d’eau chaude complètent le bâtiment. Bien que modeste, la construction s’inscrit dans le style pittoresque de l’Art déco. Son usage se perd au fur et à mesure que les maisons particulières s’équipent de salles d’eau et les bains-douches ferment après quarante ans d’utilisation (1935-1977).

De nos jours, propriété de la commune, seul la façade des années 30 perdure. Son style Art déco vaut le détour.

C’est actuellement le seul exemple de bains-douches conservé en Gâtine.

Cette sélection met en lumière la richesse et la diversité des collections de Nouvelle-Aquitaine. Des Beaux-Arts à la création contemporaine, en passant par les arts décoratifs, les patrimoines les à…

©Cité internationale de la tapisserie, Nicolas Roger