Projection rencontre Matéo Lavauzelle Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac

Informations pratiques

Carnac

Projection rencontre Matéo Lavauzelle

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

À 11 h

Dans le cadre de partir en livre, sur le thème de Nos petits et grands héros, découvrez l’aventure du skipper Matéo Lavauzelle qui raconte sa traversée de l’Atlantique sur la Mini Transat, son bateau, de la construction à la course. On l’a pas volé Durée du film 40 mn suivie d’échanges.

Gratuit réservation conseillée tout public (à partir de 10 ans). .

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Projection rencontre Matéo Lavauzelle Carnac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE CARNAC