Elika Hedayat, Tan, 2017, 71′

“Tan” (“corps” en farsi) est le récit de la de la rencontre entre deux personnages Ismaïl et Alireza qui sont membres d’un groupe de plongeurs mutilés ayant participé à la guerre Iran-Irak – et Hadi – un jeune ouvrier qui voue ses journées au culturisme. À travers l’histoire de ces trois personnages issus de deux générations de l’Iran contemporain, la cinéaste mène une réflexion sur le corps poussé à ses prouesses extrêmes, la mutilation et la masculinité.

Projection en présence de l’artiste

En entrée libre dans la limite des places disponibles

Les écrans parallèles, programmés dans le cadre de l’exposition L’Arrière-pays II, avec les œuvres de la collection des films du Centre national des arts plastiques (Cnap)

Le samedi 16 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00

Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

+33158535540 carredebaudouin@paris.fr



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