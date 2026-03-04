Projection – Tàr, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Projection – Tàr Dimanche 22 mars, 14h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 04.74.20.24.88

Projection

Tàr

Un film de Todd Field avec Cate Blanchett, Nina Hoss et Noémie Merlant

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société.

Une projection organisée dans le cadre du week-end Télérama.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04.74.20.24.88 »}]

