Projections – Eaux, cures et éclats de rire, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André
dimanche 29 novembre 2026 · Musée Hector-Berlioz · La Côte-Saint-André
Informations pratiques
Projections – Eaux, cures et éclats de rire Dimanche 29 novembre, 14h00, 15h30 Musée Hector-Berlioz Isère
Gratuit, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T14:00:00+01:00 – 2026-11-29T15:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T15:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:30:00+01:00
Deux époques, deux courts métrages, une même promesse : celle d’un lieu où l’on s’enivre dans les chaudes vapeurs des bains. D’un côté, Chaplin, dans Charlot fait une cure (1917), met en scène un curiste ivre et incontrôlable qui trouble la tranquilité de l’établissement. D’un autre, La cure thermale (2025) de Joséphine Ha suit Juliette, une jeune femme perdue, arrivant en cure grâce à un vieux coffret bien-être…
Durée : 1h
Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]
Venez vous immerger dans le monde des cures thermales. Projection Cinéma
Blackhawk Films
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