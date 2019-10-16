Projet MIFamily, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Projet MIFamily Mercredi 16 octobre 2019, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-10-16T14:30:00+02:00 – 2019-10-16T16:30:00+02:00

Fin : 2019-10-16T14:30:00+02:00 – 2019-10-16T16:30:00+02:00

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « contact@iriv.net »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Une formation en 7 modules et une plateforme éducatives qui soutiennent l’engagement des familles d’origine étrangère à l’école et favorise la réussite éducative de leurs enfants. Metiers – emploi – formation Activités et animations