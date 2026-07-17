Projet O – Victoria David, Jardin d’horticulture Pierre Schneiter, Reims

Informations pratiques

Projet O – Victoria David 19 et 20 septembre Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Initié par l’association 23.03, Projet O est une réflexion autour de l’architecture et du patrimoine rémois. L’artiste Victoria David proposera une installation artistique en dialogue avec le lieu.

Jardin d’horticulture Pierre Schneiter 50 Boulevard Louis Roederer, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 77 72 40 http://www.reims.fr À l’origine intégré au parc de la Patte-d’Oie, ce jardin en est séparé en 1841 lors du percement du boulevard Roederer.

En 1895, Édouard Redont y conçoit une cascade et un plan d’eau. En 1924, une roseraie est créée par Jean-Nicolas Forestier.

Il sert alors de jardin-école à la Société d’horticulture (dont le siège est installé dans un pavillon néoclassique inspiré du Petit Trianon de Versailles), avant d’accueillir un zoo dans les années 1950.

Depuis 1982, le jardin est aménagé en deux parties : «à la française» (autour du pavillon) et «à l’anglaise» (autour du plan d’eau). On y trouve notamment un fau de Verzy centenaire, classé arbre remarquable. En 2014, il a obtenu le label Jardin remarquable.

Initié par l’association 23.03, Projet O est une réflexion autour de l’architecture et du patrimoine rémois. L’artiste Victoria David proposera une installation artistique en dialogue avec le lieu.

© Victoria David